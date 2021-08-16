В Латвии выявлены 49 новых случаев Covid-19, скончались два человека

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 49 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о двух смертях.

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Оба скончавшихся были в возрасте от 50 до 59 лет.

39 заразившихся не были привиты либо не закончили курс вакцинации, 10 были привиты.

Всего в воскресенье проведены 4357 анализов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 1,1%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 65,8 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии коронавирусом заразился 140 171 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в больницы поступили три пациента Covid-19. Всего в стационарах лечатся 67 пациентов, из них 10 в тяжелом состоянии.