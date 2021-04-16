В Латвии выявлены 612 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек

В четверг в Латвии выявлены 612 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о 12 умерших.

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Двое скончавшихся были в возрасте от 60 до 69 лет, трое в возрастной группе 70 - 79 лет, семеро умерших были в возрасте 80 - 89 лет.

Всего за сутки проведены 16 373 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,7%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 354,1 случай на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 110 343 человек.