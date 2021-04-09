В Латвии выявлены 658 новых случаев Covid-19, скончались 18 человек
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За прошедшие сутки в Латвии выявлены 658 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о 18 умерших.

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Трое скончавшихся были в возрастной группе 60 - 69 лет, шестеро - в возрасте от 70 до 79 лет, ещё семеро в возрасте от 80 до 89 лет, а двое умерших были в возрастной группе 90 - 99 лет.

Всего за сутки проведены 18 689 анализов. Доля положительных результатов составила 3,5%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 338,6 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии коронавирусом заразились 106 574 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в четверг в больницы поступили 73 пациента Covid-19. Всего в стационарах лечатся 703 пациента, из них 94 в тяжелом состоянии.

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