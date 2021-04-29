В Латвии выявлены 696 новых случаев Covid-19, скончались семь человек
Foto: LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 696 новых случаев Covid-19, передает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о семи скончавшихся.

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Один умерший был в возрасте от 60 до 69 лет, двое - в возрасте от 70 до 79 лет, ещё двое в возрасте от 80 до 89 лет, а ещё двое были старше 90 лет.

Всего за сутки проведен 18 021 анализ на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,9%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 422,7 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом в Латвии заразились 117 795 человек.

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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