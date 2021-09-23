В Латвии выявлены 776 новых случаев Covid-19, скончались четверо

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 776 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о четырех смертях.

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Трое умерших были в возрасте от 60 до 69 лет, а ещё один скончавшийся был в возрасте от 80 до 89 лет.

639 заболевших не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 137 были вакцинированы.

Всего за сутки проведены 26 731 анализов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 2,9%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 359,2 случая на 100 000 жителей.

Всего с начала эпидемии новым коронавирусом заразились 152 693 человека.