В Латвии выявлены 89 новых случаев Covid-19, скончались пять человек
Foto: LETA

За прошедшие сутки выявлены 89 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о пяти смертях.

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Один умерший был в возрасте от 50 до 59 лет, ещё один скончавшийся был в возрасте от 60 до 69 лет, а трое умерших были в возрастной группе 80 - 89 лет.

Всего в понедельник проведены 11 409 анализов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,8%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 57,2 случая на 100 000 жителей.

Всего с начала эпидемии в Латвии новым коронавирусом заразились 137 329 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в больницы поступили 14 пациентов Covid-19. Всего в стационарах лечатся 154 пациента, из которых 37 в тяжелом состоянии.

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