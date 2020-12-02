В Латвии выявлены повторные заражения Covid-19

В Латвии лабораторно подтверждены два случая повторного заболевания Covid-19, сообщил Rus.LSM.lv эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC) Юрий Перевощиков.

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"Один житель Латвии сперва заразился во время вспышки весной, второй — теперь, осенью. Это работник из повышенной группы риска — то есть, медицинского учреждения или пансионат. И там дважды была вспышка. Второй человек заразился весной за границей, и сейчас — повторно [в Латвии]", —рассказал Rus.LSM.lv Перевощиков, в ЦПКЗ возглавляющий департамента анализа рисков и профилактики. По его словам, в обоих случаях между заражениями прошло больше трех месяцев.

Повторное инфицирование вирусом SARS-CoV-2 фиксируется довольно редко (пока в мире сообщалось о десятках случаев), добавил Перевощиков.

"Случаи реинфекции, которые описаны [в мировой практике], в основном имели место через три месяца или более после первого заражения. Впрочем, есть и сообщения о повторном заражении уже через 45 дней после первого заболевания. Исследования демонстрируют, что стойкий иммунный ответ сохраняется в течение трех-пяти месяцев после заражения SARS-CoV-2, в том числе после легкой или бессимптомной инфекции", — добавил он.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что риск повторного заболевания для человека, уже перенесшего Covid-19 (даже в легкой форме или бессимптомно), считается низким, если последующее заражение Covid-19 происходит в течение трех месяцев после первого случая, сообщил Перевощиков.

Если же контакт с больным Covid-19 произошел более, чем через три месяца после предыдущего заражения, следует считать, что контактное лицо имеет такой же риск заражения, как и любое другое контактное лицо, не инфицированное ранее.