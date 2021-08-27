В Латвии за шесть лет прекратили существование 150 школ

Новый учебный год в Латвии не начнется для 38 учебных заведений, либо они начнут его в другом статусе. Пять школ ликвидированы. Шестнадцать учебных заведений объединяются или присоединяются к другой школе, пишет Latvijas avīze.

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По оценкам Министерства образования и науки, с 2014 года количество школ ежегодно сокращается в среднем на двадцать. Так, в 2015 году в стране было 757 общеобразовательных учреждений, созданных органами местного самоуправления, в 2018 году только 682, а в этом году — 601.

Реформы сети школ меньше всего затронули начальные школы. Согласно отчету Государственной службы качества образования о качестве образования, примерно в трети случаев при аккредитации объединенных школ качество обучения повышается, так как увеличивается количество учителей на полную ставку, увеличивается предложение в школе учебных программ, увеличивается количество заместителей директора и общее качество управления.