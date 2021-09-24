В Латвии за сутки - 710 новых случаев Covid-19, умерли шесть пациентов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В четверг, 23 сентября, в Латвии выявлено 710 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти шести пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие пациенты входили в возрастные группы: 20-29 лет (один человек), 40-49 лет (один человек), 60-69 лет (один человек), 70-79 лет (один человек), 80-89 лет (два человека).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19" вырос с 359,2 до 370,9 случая на 100 000 жителей.

Из всех выявленных в среду инфицированных 570 не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 140 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 25 682 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,8%

С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 153 403 человек, 2675 заразившихся коронавирусом скончались.

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