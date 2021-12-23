В Латвии за сутки - 954 новых случая Covid-19, умерли 12 человек

В среду, 22 декабря, в Латвии зарегистрировано 954 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти 12 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Умершие входили в возрастные группы: 60-69 лет (один человек), 70-79 лет (четыре человека), 80-89 лет (шесть человек), 90-99 лет (один человек). Среди умерших - девять не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, три человека были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки повысился с 527,6 до 536,1 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 472 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 482 человека были вакцинированы.

Вчера сделано 9284 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,3%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 270 158 жителей Латвии, 4489 пациентов с коронавирусом скончались.