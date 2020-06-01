В Латвии за сутки не выявлено ни одного нового случая Covid-19

За минувшие сутки в Латвии было проведено 652 теста на Covid-19, и по их результатам не выявлено ни одного нового случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

В целом с начала пандемии проведено 109 723 теста, Covid-19 выявлен у 1066 человек. По данным на 30 мая, 745 заболевших выздоровели, а 24 — скончались.

За последние сутки не также госпитализирован ни один заболевший. В больницах на данный момент лечатся 18 пациентов с Covid-19 — у 15 из них заболевание средней тяжести, а три человека находятся в тяжелом состоянии.

По данным Национальной службы здравоохранения, из больниц выписано 155 человек, переболевших Covid-19.