В Латвии за сутки выявлен 621 новый случай Covid-19, 12 человек скончались

За прошедшие сутки в Латвии выявлен 621 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Ведомству поступили сообщения о 12 скончавшихся.

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Один умерший был в возрасте от 55 до 60 лет, четверо скончавшихся в возрастной группе от 65 до 70 лет, трое в возрасте от 70 до 80 лет, трое от 80 до 90 лет и один старше 90 лет.

Всего за сутки проведены 5550 анализов, доля положительных результатов составила 11,2%. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 43 118 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в воскресенье в стационары поступили 112 человек, в том числе двое были перевезены. Всего в больницах лечатся 1213 пациентов Covid-19, из них 72 в тяжелом состоянии. За сутки выписаны 52 пациента, в том числе двое перевезены.