В Латвии за сутки выявлен 621 новый случай Covid-19, 12 человек скончались
Foto: F64

За прошедшие сутки в Латвии выявлен 621 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Ведомству поступили сообщения о 12 скончавшихся.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Один умерший был в возрасте от 55 до 60 лет, четверо скончавшихся в возрастной группе от 65 до 70 лет, трое в возрасте от 70 до 80 лет, трое от 80 до 90 лет и один старше 90 лет.

Всего за сутки проведены 5550 анализов, доля положительных результатов составила 11,2%. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 43 118 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в воскресенье в стационары поступили 112 человек, в том числе двое были перевезены. Всего в больницах лечатся 1213 пациентов Covid-19, из них 72 в тяжелом состоянии. За сутки выписаны 52 пациента, в том числе двое перевезены.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

141

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Новогодние подарки каждому: 50 идей на любой вкус
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране