В Латвии за сутки выявлено шесть новых случаев Covid-19
Foto: AP/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки сделано 2189 тестов на Covid-19, выявлено шесть новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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По данным SPKC, один из заболевших вернулся в Латвию из-за границы, трое контактировали с пациентами с Covid-19, источник заражения еще двух человек устанавливают.

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 177 885 тестов на Covid-19, заболели 1185 человек, 31 умер. Выздоровели 1022 человека.

В течение последних суток госпитализирован один пациент с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся два человека с заболеванием средней тяжести.

Из стационаров выписаны 187 пациентов.

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