В Латвии за сутки выявлено шесть новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки сделано 1752 теста на Covid-19, выявлено шесть новых случев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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По данным SPKC, один из заболевших приехал из-за границы, трое — контактировали с заболевшими Covid-19 в Латвии, один — с заболевшим иностранцем.

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 186 975 тестов на Covid-19, заболели 1203 человека, 31 умер, что составляет 2,6% от всех заболевших. Выздоровели 1045 человек.

Из стационаров выписаны 188 пациентов. В больницах лечение продолжают два человека.