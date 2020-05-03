В Латвии за сутки выявлено только восемь новых случаев Covid-19
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За последние сутки выявлено восемь новых случаев Covid-19, в том числе и четыре случая, связанных с одним местом инфицирования, свидетельствуют опубликованные в воскресенье утром данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Тесты на Covid-19 за сутки сдали 1143 человека, общее число заболевших составляет 879 человек. 348 человек выздоровели, умерли 16.

В целом в Латвии проведено 64 245 тестов.

В течение последних суток ни один новый пациент с Covid-19 не был госпитализирован. В стационарах проходят лечение 33 человека, у 29 заболевание средней тяжести, четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Из стационара выписано 97 пациентов.

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