В Латвии за сутки выявлено только восемь новых случаев Covid-19

За последние сутки выявлено восемь новых случаев Covid-19, в том числе и четыре случая, связанных с одним местом инфицирования, свидетельствуют опубликованные в воскресенье утром данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Тесты на Covid-19 за сутки сдали 1143 человека, общее число заболевших составляет 879 человек. 348 человек выздоровели, умерли 16.

В целом в Латвии проведено 64 245 тестов.

В течение последних суток ни один новый пациент с Covid-19 не был госпитализирован. В стационарах проходят лечение 33 человека, у 29 заболевание средней тяжести, четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Из стационара выписано 97 пациентов.