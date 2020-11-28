В Латвии за сутки выявлены 753 новых случая Covid-19, три человека умерли

За прошедшие сутки были проведены 7645 анализов на Covid-19 и 753 теста оказались положительными, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В пятницу от Covid-19 скончались три человека — один в возрасте от 85 до 90 лет, два других — в возрасте от 80 до 85 лет.

По данным ЦПКЗ, 753 зараженных за сутки — повторение второго результата в Латвии с начала пандемии. Рекородное число инфицированных было зафиксировано в среду — 898 человек.

Доля положительных результатов составила 9,8%. С момента появления болезни в Латвии коронавирусом заразились 16 561 человек и 1719 выздоровели.

По данным Национальной службы здравоохранения, 26 ноября в стационары поступили 63 больных Covid-19. Всего в больницах лечатся 496 пациентов коронавируса, из них 36 в тяжелом состоянии. Выписаны 46 пациентов.