В Латвии за сутки выявлены четыре новых случая Covid-19

За прошедшие сутки 2071 человек сдал анализ на коронавирус и четыре результата оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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По данным ЦПКЗ, один больной вернулся из-за границы, путь заражения ещё трех человек уточняется.

В стационары не поступали новые больные ковидом. Всего в больницах находятся три пациента, а выписаны 198 человек.

С начала эпидемии в Латвии проведены 220 827 анализов на ковид и 1307 человек оказались больны. 1078 человек выздоровели, 32 умерли.