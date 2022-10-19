В Латвии заблокировали сайт коммунистов Stradnieki.org

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) ограничил доступ к сайту stradnieki.org из-за распространения коммунистической пропаганды и призывов создавать марксистские кружки, сообщает Latvijas Vēstnesis.

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4 октября NEPLP получил сообщение от некоей государственной инстанции, где сообщалось, что сайт stradnieki.org несет угрозу национальной безопасности и общественному порядку.

После проверки NEPLP констатировал, что на сайте распространяется предвзятая и недостоверная информация, и есть признаки того, что это сделано с целью разжечь вражду между разными социальными слоями, что отвечает интересам внешней политики России. Также там оправдывались действия советской армии на территории Латвии во время Второй мировой войны, идеализировались идеи коммунизма и публиковались материалы против сноса памятника в Парке Победы.

"Это следует и из Сатверсме, и из международных документов о правах человека, которым Латвия следует: право на свободу слова можно ограничивать. Государство может ограничить свободу слова в тех случаях, когда права личности на свободу слова затрагивают права других людей, а также в тех случаях, когда свобода слова создает прямую угрозу обществу", — объясняет свое решение NEPLP.