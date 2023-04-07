В Латвии заболеваемость болезнью Лайма выше, чем клещевым энцефалитом

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний ЦПКЗ, в прошлом году жители Латвии болели клещевым энцефалитом так же часто, как и годом ранее, а заболеваемость болезнью Лайма немного снизилась – зарегистрировано 272 случая, что на 21 случай меньше 2021 года. Однако в целом заболеваемость болезнью Лайма по-прежнему выше, чем клещевым энцефалитом. В прошлом году также был зарегистрирован один случай эрлихиоза.

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“В прошлом году первый укус клеща, по которому ERGO получила заявление на страховое возмещение в связи с клещевым заболеванием, был в апреле. По нашим прогнозам, в этом году ситуация будет похожей, поскольку сезон клещей уже начался. Это означает, что, отправляясь на природу, отдыхая в городских парках или на пляжах, нужно помнить о мерах предосторожности, чтобы избежать укусов клещей и переносимых ими заболеваний. В этом году мы уже часто слышим о клещах, присосавшихся к домашним животным, поэтому после прогулок рекомендуется проверять их шерсть, так как клещи могут легко переползти с собаки или кошки на человека. Мы также призываем не откладывать вакцинирование от клещевого энцефалита, но в то же время помнить о том, что вакцины от болезни Лайма не существует, поэтому осторожность нужно соблюдать и тем, кто привит от энцефалита”, – подчеркивает директор департамента регулирования возмещений ERGO Илзе Андерсоне.

Почти все заявления на страховые возмещения, поданные в ERGO в 2022 году в связи с переносимыми клещами заболеваниями, были связаны именно с болезнью Лайма. Некоторые люди указывали, что даже не заметили укуса клеща, а после появления симптомов и сдачи анализов у них была диагностирована болезнь Лайма. Самый распространенный симптом, который свидетельствовал о наличии заболевания – появление красных пятен на коже.

Средняя сумма возмещений, выплаченная ERGO клиентам в прошлом году за лечение клещевых заболеваний, составила 600-700 евро, а во многих случаях выплаты достигли 1000 евро.

Как распознать болезнь?

“Возбудителем клещевого энцефалита является вирус, а его симптомы похожи на грипп: лихорадка, тошнота, головная боль, чувствительность к шуму и свету, которые по мере ухудшения состояния могут перерасти в менингит – воспаление мозговых оболочек. Болезнь Лайма вызывает бактерия, и ее первым признаком может быть большое покраснение (мигрирующая эритема) вокруг места укуса клеща. Позже могут появиться лихорадка, головная и мышечная боль, увеличиться лимфатические узлы”, – рассказывает врач-инфекционист Veselības centrs 4 Уна Цауне.

Вакцинация и меры предосторожности

Самым надежным средством защиты от клещевого энцефалита и для детей, и для взрослых является вакцинация. “Вакцинацию против клещевого энцефалита можно начинать в любое время. Она состоит из трех доз вакцины, вводимых в соответствии с календарем прививок. Только полный цикл вакцинации обеспечивает полноценную защиту от клещевого энцефалита. Вакцинация может проводиться и в ускоренном режиме – с меньшим промежутком времени между прививками. По истечении определенного времени требуется ревакцинация. К сожалению, вакцины от болезни Лайма не существует, поэтому в данном случае единственный способ снизить риск заболевания – избегать укусов клещей”, – поясняет Цауне.

Согласно данным ЦПКЗ, дети, местожительство которых декларировано на территориях Латвии с самой высокой заболеваемостью, могут получить вакцину от клещевого энцефалита бесплатно. В этом году такая возможность предусмотрена в пяти краях Курземе – Вентспилсском, Талсинском, Тукумском, Южно-Курземском и Кулдигском.

Чтобы избежать укуса клеща:

• рекомендуется использовать специальные средства для отпугивания клещей;

• тщательно прикрывать наиболее уязвимую часть тела – лодыжки;

• надевать одежду светлых оттенков, на которой клещей легче заметить;

• после прогулки принять горячий душ; тщательно осмотреть кожу, одежду и волосы – и свои, и детей, а также шерсть домашних животных, так как клещи могут переползти с них на вас.

Если клещ все же присосался, проще всего его вытащить вращательными движениями, поворачивая тело клеща. Не следует сдавливать клеща и смазывать место укуса маслом, поскольку это может способствовать попаданию содержимого тела клеща и возбудителей заболеваний в организм человека. Чтобы оценить риск заболевания, рекомендуется сдать вытащенного клеща на исследование в лабораторию и выяснить, не был ли он заражен.