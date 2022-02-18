В Латвии зафиксирован "антирекорд" по числу умерших за последние 20 лет

В прошлом году в Латвии умерло 34 142 человека, что является самым высоким показателем за последние 20 лет, сообщили агентству LETA в Центральном статистическом управлении (ЦСУ).

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ЦСУ отмечает, что с 2005 по 2019 год количество смертей в Латвии имело тенденцию к снижению, но в 2020 году, когда началась пандемия Covid-19, количество смертей несколько увеличилось — по сравнению с 2019 годом количество смертей увеличилось на 1135 человек или 4%. В свою очередь, в 2021 году ситуация изменилась и количество умерших по сравнению с 2020 годом увеличилось на 5288 человек или 18%.

Наибольший прирост числа умерших был в конце 2021 года — в октябре и ноябре, когда количество скончавшихся жителей составило на 24% больше, чем в среднем за месяцы 2021 года.

Данные ЦСУ также показывают, что в прошлом году уровень рождаемости был одним из самых низких за последние 100 лет, а именно в Латвии зарегистрировано 17 115 новорожденных.

"С сокращением населения репродуктивного возраста, рождаемость снижается с 2016 года. Аналогичная тенденция сохранялась и в течение двух лет пандемии — в 2021 году условно родилось на 2,5% или на 437 детей меньше, чем в предыдущем году", — говорится в сообщении ЦСУ.

В 2021 году число умерших превысило количество родившихся в два раза или на 17 027 человек. Это самая большая разница между числом родившихся и умерших за 20 лет.

По предварительным данным, на 1 января этого года в Латвии проживало 1,873 млн жителей.

Кроме того, данные ЦСУ показывают, что в 2021 году был зарегистрирован 11 231 брак, что на 529 браков или на 5% больше, чем в 2020 году, когда начались ограничения из-за пандемии.

За период с 2014 по 2019 год количество браков в год превышало 12 000. В свою очередь, под влиянием пандемии количество бракосочетаний сократилось на 16,8% — с 12 861 брака в 2019 году до 10 702 в 2020 году.