В Латвии зафиксирован первый случай Covid-19 у собаки

В распоряжение Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) поступила информация о том, что в Латвии нашли собаку, у которой обнаружили антитела Covid-19.

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Как отметил в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 глава ПВС Марис Балодис, результаты анализов дают основания считать, что собака переболела Covid-19.

По данным Skaties,lv, в данном случае речь идет о заразившихся хозяевах собаки, которые, заболев Covid-19, решили проверить и своего питомца.

" Я думаю, что в данный момент нам не стоит уделять особое внимание кошкам и собакам, поскольку все научные исследования показывают, что и кошки, и собаки не играют никакой роли в распространении эпидемии ни в Европе, ни во всем мире", — резюмировал Балодис.

Ранее уже сообщалось, что в Латвии был констатирован один случай заболевания Covid-19 у кота, еще у нескольких кошек в ходе анализа констатировали антитела.