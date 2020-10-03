В Латвии зафиксирован рекордно высокий уровень заболеваемости Covid-19

В Латвии в субботу, 3 октября, уровень кумулятивной заболеваемости Covid-19 за 14 дней впервые превысил 23 случая на 100 тыс. жителей, свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

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Самый высокий предыдущий показатель был зафиксирован 6 апреля, когда уровень двухнедельной заболеваемости составил 20,52 случая на 100 тыс. жителей.

За 14 дней в стране выявлено 504 новых заболевших Covid-19.

В Литве показатель составляет 49,8 случаев, а в Эстонии - 52,3 случая на 100 тыс. жителей.

Как уже сообщалось, в пятницу в Латвии выявлено 74 новых случаев коронавирусного заболевания, за сутки было сделано 3654 тестов.