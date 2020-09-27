В Латвии зафиксированы 22 новых случая Covid-19 (дополнено в 17.12)

За прошедшие сутки проведены 1660 анализов на коронавирус и 22 результата оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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По имеющейся в распоряжении ЦПКЗ информации, девять человек заразились из известных источников.

Четыре человека заболели, побывав в Нидерландах, Украине и Греции, еще двое инфицированных в последнее время контактировали с иностранцами, в свою очередь, в отношении остальных обстоятельства заражения уточняются.

В конце недели заболевшие Covid-19 зафиксированы во втором латвийском хоккейном клубе - на карантине уже находится рижский Dinamo, теперь случаи заражения выявлены также в даугавпилсском клубе Dinaburgs. Обе команды играют в разных лигах. В самом клубе агентству LETA сообщили о четырех заболевших игроках, в свою очередь, по данным, ЦПКЗ таких трое.

Больше всего новых случаев в течение суток зафиксировано в Риге - количество заболевших увеличилось на 10 человек. Всего в столице зафиксировано 148 случаев.

В Юрмале и Олайнском прибавилось по три новых случая, и сейчас там 16 и 19 заболевших соответственно. В Даугавпилсе два новых случая, всего в городе Covid-19 болеют 30 человек. Новые случаи заражения зафиксированы в Валмиере и Бабите.

За последние сутки госпитализированы два человека, таким образом сейчас в больницах с Covid-19 находятся 7 пациентов, у всех течение болезни протекает в средне-тяжелой форме. Всего из стационаров выписано 226 человека.

С начала эпидемии в Латвии проведены 310 832 анализа, заболели 1676 человек и 1304 человека выздоровели. 36 человек скончались.