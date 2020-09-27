В Латвии зафиксированы 22 новых случая Covid-19
Foto: F64

За прошедшие сутки проведены 1660 анализов на коронавирус и 22 результата оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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По данным ЦПКЗ, у пяти заболевших источник инфицирования неизвестен, три человека заразились коронавирусом за границей (Нидерланды, Греция), в случае еще 14 инфицированных - обстоятельства заражения уточняются.

За последние сутки госпитализированы два человека, таким образом сейчас в больницах с Covid-19 находятся 7 пациентов, у всех течение болезни протекает в средне-тяжелой форме. Всего из стационаров выписано 226 человека.

С начала эпидемии в Латвии проведены 310 832 анализа, заболели 1676 человек и 1304 человека выздоровели. 36 человек скончались.

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