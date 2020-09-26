В Латвии зафиксированы 29 новых случаев Covid-19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки проведены 2520 анализов на коронавирус и 29 результатов оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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По данным ЦПКЗ, 17 человек заразились от известных эпидемиологам источников. Два больных вернулись с Украины, а источник заражения ещё 10 людей выясняют эпидемиологи.

В пятницу в больницы не поступали новые пациенты Covid-19. В стационарах лечатся пять пациентов, выписаны 226 человек.

С начала эпидемии в Латвии проведены 309 172 анализа, заболели 1654 человек и 1304 человека выздоровели. 36 человек скончались.

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