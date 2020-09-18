В Латвии зафиксированы четыре новых случая Covid-19, большинство больных - контактные лица

За прошедшие сутки в Латвии проведены 2264 анализа на коронавирус и четыре результата оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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По данным ЦПКЗ, три новых больных являются контактными лицами, а путь заражения ещё одного пациента уточняется.

В четверг в больницы не поступали новые больные Covid-19. Всего в стационарах лечатся семь человек, а выписаны 214 пациентов.

С начала эпидемии в Латвии проведены 290 907 анализов на коронавирус. Заболели 1498 человек, 1248 выздоровели и 36 умерли.