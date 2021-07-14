В Латвии зафиксированы четыре случая аллергической реакции на вакцины против Covid-19
Foto: AP/Scanpix/LETA

До сих пор в стране не было ни одного летального случая, где была бы доказана связь с вакцинами против Covid-19, сообщает Государственное агентство лекарств. Однако зарегистрированы четыре анафилактические реакции на вакцины и пять случаев миокардита.

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Во всех пяти случаях миокардита и четырех случаях анафилактической реакции пациенты получили медицинскую помощь и выздоровели. Агентство напоминает, что тяжелая аллергическая реакция на вакцины случается очень редко.

На 11 июля в Латвии сделаны 1 238 086 прививок от Covid-19.

Агентство не получало сообщений о нарушениях свертываемости крови после вакцинации.

Получены сообщения о 22 летальных случаях, наступивших после прививки. В 15 случаях оценка завершена, связь с вакциной не обнаружена. Из них в четырех случаях выяснить причину смерти не удалось, так как близкие умерших отказались от вскрытия, а в остальных случаях смерть наступила вследствие нескольких серьёзных хронических заболеваний. В том числе в двух случаях смерть наступила из-за вызванного Covid-19 воспаления легких. Ещё семь случаев находятся в процессе оценки.

Всего на 12 июля агентство получило 1800 сообщений о побочных эффектах вакцин. Чаще всего люди сообщали о повышенной температуре, лихорадке, головных болях, головокружении, усталости, сонливости и боли в мышцах, а также о тошноте, поносе и рвоте.

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