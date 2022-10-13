В Латвии зафиксированы первые в этом сезоне случаи гриппа

На прошлой неделе стало известно об одном пациенте с клиническими симптомами гриппа в Елгавском крае, а Резекненская больница сообщила об одной госпитализации пациента с гриппом, свидетельствует данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Как указывает SPKC, пациент находится в возрастной группе 15-64 лет. В Резекненской больнице случай гриппа подтвержден экспресс-тестом.

Другие больницы страны о госпитализациях в связи с гриппом или гриппозной пневмонией не сообщали.

На прошлой неделе SPKC получил информацию от 41 практики семейных врачей.

Из общего числа пациентов, обратившихся к врачу, 26% — с инфекциями дыхательных путей. С подобными симптомами обратились к медикам 1 405 пациентов, что составляет 1 899,2 пациента на 100 000 жителей.

По данным мониторинга, активность инфекций дыхательных путей на прошедшей неделе соответствует межсезонному уровню, хотя на предыдущей неделе в лечебные учреждения обратилось на 37,7% больше больных с таким симптомами, чем на 40-й неделе прошлого сезона.

В этом году пневмонию диагностировали у 45 пациентов (60,8 на 100 000 населения), что больше, чем на 40-й неделе 2021 года (40,0 на 100 000 населения).

Также получены 112 сообщений о госпитализированных пациентах с Covid-19.