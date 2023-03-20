В Латвии заканчивается астрономическая зима

В понедельник в Латвии закончится астрономическая зима, и поздно вечером наступит астрономическая весна.
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По данным timeanddate.com, 20 марта в 23:24 наступит равноденствие, когда в Северном полушарии Земли начинается астрономическая весна, а в Южном полушарии — осень.
Астрономическая весна продлится до летнего солнцестояния 21 июня.
Метеорологическая зима в Латвии началась 17 ноября, а закончилась 6 февраля в Курземе и 10 февраля в центральных регионах страны. На всей территории Латвии метеорологическая весна ориентировочно началась в середине марта.
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