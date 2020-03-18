В Латвии закончилась эпидемия гриппа

В среду Центр контроля и профилактики заболеваний сообщил об окончании эпидемии гриппа в Латвии, сообщает LETA.

За последние две недели количество пациентов, у которых был диагностирован грипп, не превысило 100 случаев на 100 000 жителей.

Активность гриппа снизилась и во всей Европе, хотя эпидемиологи предупреждают, что окончание эпидемии не означает, что им больше нельзя заразиться.

В этом году сезон гриппа начался 30 сентября, а эпидемия была объявлена 11 декабря. Активность гриппа была средней, а число пациентов, которым потребовалась госпитализация, было меньше, чем обычно.

Пик эпидемии в этом сезоне пришелся на предпоследнюю неделю 2019 года, когда на 100 000 жителей приходилось 310,5 случаев. По данным на 11 марта от гриппа скончалось 14 человек возрастом от 53 до 92 лет.