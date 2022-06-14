В Латвии закончилась эпидемия гриппа

Со среды в Латвии официально закончится эпидемия гриппа. Это сообщил агентству LETA Центр профилактики и контроля заболеваемости (SPKC).

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Данные мониторинга гриппа и инфекций верхних дыхательных путей SPKC свидетельствуют, что за последние две недели число пациентов с гриппом, которые просили о помощи, не превысило 100 случаев на 100 тысяч жителей ни на одной из территорий.

Также на прошлой неделе интенсивность гриппа уменьшилась до 18,1 случаев на 100 тысяч жителей по сравнению с 33,4 случаями на 100 тысяч жителей неделей ранее.

При этом циркуляция вирусов гриппа еще продолжается, на прошлой неделе пять случаев гриппа были зарегистрированы в трех медицинских учреждениях в Риге, Валмиере и Екабпилсе.

А число госпитализированных с гриппом и вызванной гриппом пневмонией сократилось на 20,5%.

В целом интенсивность гриппа в этом году оценивается как средняя. С начала сезона гриппа в октябре 2021 года она была низкой, но 17 марта количество случаев заметно увеличилось и было объявлено начало эпидемии.

Самые сложные случаи госпитализации, связанной с гриппом, наблюдались среди детей от 5 до 14 лет.

С окончанием эпидемии гриппа оплачиваемые государством визиты семейного врача к больным гриппом больше не действуют. Это условие не распространяется на пациентов, которым всегда обеспечены оплачиваемые государством посещения семейного — детей до 18 лет, жителей с инвалидностью I группы и других групп больных.

Несмотря на то, что эпидемия закончилась, SPKC призывает продолжать часто мыть руки, регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку, есть полезную пищу, которая способствует укреплению иммунитета, чаще бывать на свежем воздухе — гулять и заниматься физическими нагрузками на природе.