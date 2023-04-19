В Латвии закончилась эпидемия гриппа

20 апреля в Латвии официально закончилась эпидемия гриппа, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Мониторинг показывает, что в течение двух последних недель количество пациентов, которые обратились за медицинской помощью и у которых был диагностирован грипп, ни на одной из территорий, где проходил мониторинг, не превышало 100 случаев на 100 000 жителей. В связи с этим SOKC сообщает о завершении эпидемии 20 апреля.

Заболеваемость упала до 26,2 случая на 100 000 жителей (неделю назад она была 28,4). Тем не менее, SPKC отмечает, что циркуляция вирусов продолжается.

Число госпитализированных с гриппом и вызванной им пневмонией снизилось до 11. Эти пациенты находятся в Даугавпилсе, Риге, Валмиере и Лиепае.

С начала сезона лабораторно подтвержден 901 случай гриппа, а семейные врачи диагностировали 3887 случаев. Было госпитализировано 1312 человек с гриппом и 263 с вызванной им пневмонией.

Интенсивность эпидемии гриппа в этом году оценивают как среднюю. В этом сезоне болело довольно много детей до 14 лет, а чаще всего были госпитализированы люди от 15 до 64 лет.