В Латвии заметно снизилось количество туроператоров
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В 2020 году в Латвии стало на 36 туроператоров меньше - количество предприятий в этой сфере сократилось с 125 до 89 (на 40,4%), свидетельствуют данные "Латвийского статистического ежегодника 2021" Центрального статистического управления.

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Количество обслуженных туроператорами клиентов в прошлом году по сравнению с 2019 годом сократилось в восемь раз до 59 300 человек. В их число входят и туристы, отправлявшиеся в зарубежные поездки, и те, кто путешествовал только по Латвии.

Как сообщалось, количество ночей, проведенное гостями в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов, в прошлом году составило 2,889 млн, сократившись на 47,6% по сравнению с 2019 годом.

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