За минувшие сутки в Латвии выявлено 4885 новых случая Covid-19. Специалисты предполагают, что ревакцинация может стать ежегодной. Латвию в ближайшее время может накрыть новая буря. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 20 января.

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Картина дня

4885 новых случаев Covid-19. Скончались 14 человек. Доля положительных результатов — 20,6%. Двухнедельный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 1895,1 случая. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден в Латвии у 319 027 человек.

Растет уровень смертности. Второй год пандемии Covid-19 в Латвии Covid-19 оказался более смертоносным, чем первый. Общее число умерших за 2021 год увеличилось более чем на 5000. До пандемии смертность в последние годы не превышала рубеж в 29 000 человек, однако в прошлом году уровень смертности вырос примерно на 18% и превысил отметку в 34 тысячи.

Будет ли новый локдаун? Министр здравоохранения Даниэль Павлютс предложил не ждать простого ответа на прямой вопрос, при каких условиях можно ждать нового полного локдауна. По его словам, про полный локдаун осеннего образца речи сейчас не идет, но при определенных обстоятельствах возможны новые условия социального дистанцирования.

Ревакцинация может стать ежегодной. Ведущие производители вакцин предполагают, что делать прививку против Covid-19 придется ежегодно. При этом генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла предположил, что штамм "омикрон" может стать последним в пандемии Covid-19, из-за которого нужно вводить ограничения.

Полиция будет следить за требованием носить респираторы. Полиция будет следить за требованием носить медицинские маски и респираторы в общественных местах, хотя специальных рейдов не будет. За несоблюдения ограничений, направленных против распространения Covid-19, физическому лицу может грозить штраф в размере от 10 до 2000 евро, а юридическому — от 140 до 5000 евро.

Рига увеличит софинансирование частных детских садов. Депутаты Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы подтвердили поправки к правилам о начальном образовании в Рижском самоуправлении. В результате увеличится финансирование частных детских садов в Риге, а также изменится процесс регистрации детей в детские сады.

Сколько рижане платят за коммунальные услуги? Rīgas namu pārvaldnieks провело детальный анализ финансовых показателей домохозяйств на основании сокращения административных и других расходов, связанных с уменьшением затрат на обслуживание многоквартирных домов. Больше всего подорожали электричество, отопление, обслуживание отходов и подогрев воды.

В столице открыли памятник Гунару Астре. В центре Риги в четверг был отрыт памятник борцу за независимость Латвии Гунару Астре. Мероприятие едва не было сорвано из-за хулиганских действий группы лиц, освиставших выступление президента Эгила Левитса и министра юстиции Яниса Борданса.

Великобритания отменяет большинство ограничений. С 27 января ношение масок в закрытых помещениях и транспорте перестает быть обязательным, для посещения некоторых массовых мероприятий и ночных клубов не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации, а работодатели смогут вернуть своих сотрудников в офис.

Синоптики предупреждают о сильном ветре. На Курземе надвигается новый шторм. В четверг в первой половине дня скорость северо-западного ветра в порывах в Вентспилсском порту достигала 27 метров в секунду. Сильные порывы ветра зафиксированы в аэропорту Вентспилса и лиепайском порту. В Балтийском море объявлен красный уровень опасности — волны могут достигать восьми метров в высоту. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ветер может усилиться и в Риге. Людей просят не выходить на улицу без веской причины.

Объявлена олимпийская команда Латвии. Латвию на зимних Олимпийских играх в Пекине представят 57 спортсменов в 11 видах спорта. Состав делегации еще не окончательный. Федерация санного спорта должна определиться, кто на Олимпиаде представит страну в соревнованиях женщин. Состав хоккейной сборной будет утвержден 24 января. В расширенном списке кандидатов — 31 игрок. Кроме того, до 24 января федерация лыжного спорта назовет спортсмена, который будет выступать по единственной квоте на лыжные гонки.

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Почему в Латвии не появилась своя атомная электростанция. Если в Риге протестовали против строительства метро, то в Курземе во время Атмоды устраивались акции против идеи правительства соорудить на берегу моря атомную электростанцию. Протесты сработали — проект заморозили. Советская утопия, которая могла появиться у Павилосты, так и осталась на бумаге.

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Как из родового хутора 1940-х годов конфетку делали. В получасе езды от Таллина, в деревне Туула, находится "зеленый" хутор Калдамяэ. Трийн Хертманн уже в детстве знала, что однажды она приведет в порядок дом, который принадлежал ее прадеду Йоханнесу Дункелю. Работа потребовала много сил и терпения, но результат превзошел все ожидания.