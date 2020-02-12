В Латвии "заморожен" проект замеряющих среднюю скорость фоторадаров: правительство не нашло денег

Правительство Латвии не нашло денег на продолжение пилотного проекта с измеряющим среднюю скорость движения фоторадаром на участке трассы Тинужи-Кокнесе. Как сообщает Латвийское радио, проект заморожен.

Тестирование новой системы видеоконтроля на участке протяженностью 7 километров началось в марте прошлого года. Планировалось, что если фоторадары хорошо себя зарекомендуют на этом шоссе, контроль за средней скоростью может быть введен и на других дорогах Латвии.

Однако осенью госсекретарь Министерства внутренних дел (МВД) Димитрий Трофимов уже заявил, что будущее фоторадаров под вопросом, потому что поступления в госбюджет от штрафов оказались ниже, чем изначально планировалось. Он пояснил, что финансирования на радары, установленные в ходе первого этапа проекта, не предусмотрено. Госполиция же считает, что главной целью установки радаров было снижение количества пострадавших и погибших на дорогах, а не пополнение бюджета.

Если обычный фоторадар фиксирует скорость автомобиля только в одной точке, то система контроля средней скорости движения регистрирует скорость в нескольких точках и рассчитывает среднюю скорость на конкретном участке, что мотивирует водителей не нарушать правила дорожного движения на более протяженных участках пути.

Система определяет среднюю скорость автомобиля с учетом времени, за которое автомобиль проезжает расстояние от одного фоторадара до другого.