В Латвии запретили праздновать 9 мая: Сейм принял специальный закон
Foto: LETA

20 апреля Сейм в двух чтениях в срочном порядке принял закон "О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая". Теперь в Латвии 9 мая запрещены любые публичные мероприятия, кроме тех, что связаны с Днем Европы.

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Ранее предполагалось, что Сейм примет решение, согласно которому в этом году 9 мая будет объявлено днем памяти погибших и пострадавших в войне в Украине. Однако Комиссия по правам человека и общественным делам подготовила альтернативный проект, который и был принят в срочном порядке, сообщает Delfi.lv.

За новый закон проголосовали 79 депутатов. Воздержался Юрис Яковинс (СЗК), не участвовали в голосовании все депутаты фракции "Стабильность!", не принадлежащая к какой-либо фракции Глория Гревцова и Янис Рейрс ("Новое Единство").

Согласно аннотации, цель закона — защитить интересы государства и общества, не допустить беспорядков, защитить здоровье и нравственность общества. Кроме того, закон призван не допустить угрозы и уничижение ценностей Латвии как демократического и национального государства, в том числе раскола общества, прославления войны, военной агрессии, тоталитаризма и насилия, а также искаженного отражения исторических событий. Решение принято также в знак солидарности с народом Украины.

Закон устанавливает, что на всей территории Латвии 9 мая (в течение всех суток) и до 7 часов утра 10 мая запрещено использование пиротехники. В публичном пространстве на открытом воздухе запрещено проведение праздничных и развлекательных мероприятий, шествий, собраний и пикетов. Если для проведения таких мероприятий нужно разрешение от самоуправления, то оно не имеет права выдавать такие разрешения.

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