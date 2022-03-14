В Латвии запретили распространение телеканалов, связанных с "Газпромбанком"

Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) запретил распространение в Латвии нескольких телевизионных каналов, связанных с предприятием "Газпромбанк". Об этом свидетельствует решение, опубликованное в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

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NEPLP напоминает, что 24 февраля американская служба контроля активов (OFAC) выпустила директиву об ограничительных мерах по отношению к некоторым организациям, связанным с Россией. В директиве говорится об ограничивающих финансовых мерах и по отношению к "Газпромбанку" — а ему принадлежит медиа-холдинг "Газпром-медиа", который находится в России.

Но информации NEPLP, холдингу "Газпром-медиа" принадлежат телепрограммы "НТВ Сериал", "НТВ Стиль" и "НТВ Право", поэтому они прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу "Газпромбанк". А так как владелец телепрограмм находится в списку организаций, попавших под санкции OFAC, латвийские электронные СМИ попадают под риск нарушения санкций, если решают продолжить распространение этих программ.

Также, по мнению NEPLP, включение этих программ в список транслируемых в Латвии передач противоречит национальным интересам Латвии. В связи с этим совет электронных СМИ решил запретить распространение этих каналов до тех пор, пока санкции OFAC по отношению к "Газпромбанку будут в силе.

Решение вступает в силу во вторник, 15 марта.