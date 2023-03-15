В Латвии заработает первый "умный" светофор: он будет передавать данные о нарушениях для выписывания штрафов

На следующей неделе в Лиепае, 21 марта, на перекрестке улиц Улиха и Робежу, официально начнет работу первый "умный" светофор. Устройство будет не только регулировать движение, но и также фиксировать пересечение машинами дороги на красный свет, и передавать эти данные для выписывания штрафов Дирекции безопасности дорожного сообщения (CSDD) и Муниципальной полиции.

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Экспериментальный светофор, в котором установлено специальное оборудование LMT, стоит в Лиепае, на пересечении улиц Улиха и Робежу с осени 2019 года. Специальное оборудование — это камера, которая фиксирует нарушения: автомобили, пересекающие перекресток на красный свет.

Пока "умный" светофор работал в тестовом режиме, но весной этого года город Лиепая подписал договор с LMT об официальном включении этого интеллектуального решения в систему мониторинга дорожного движения с целью повышения безопасности дорожного движения и предотвращения нарушений. А именно, отныне нарушения, совершенные водителям на этом перекрестке — проезд на красный свет — будут не только фиксироваться, но и полученная информация будет синхронизироваться с базами данных CSDD и Муниципальной полиции. Соответственно, водители-нарушители не смогут избежать административных наказаний.

"Умный" светофор, установленный в Лиепае, станет в Латвии первым светофором, который будет таким образом использоваться для контроля нарушений.