В Латвии заработала депозитная система: все, что про нее нужно знать

1 февраля 2022 года в Латвии начала работу система депозитной упаковки. С этого дня в магазинах начнут появляться депозитные продукты: при их покупке применяется наценка в размере 0,10 евро. Деньги можно вернуть, сдав пустую упаковку в один из пунктов приема тары. Delfi обобщает все, что нужно знать о новой системе.

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Как это будет работать?



Постепенно в магазинах начнут появляться продукты, промаркированные знаком депозита — напитки в стеклянных, пластмассовых и металлических упаковках. При покупке за них будет взиматься депозит — дополнительная плата в размере 0,10 центов за упаковку. Эти деньги можно будет вернуть, сдав пустую упаковку в один из пунктов приема.



Что можно сдавать?



Сдавать можно стеклянную, пластмассовую (РЕТ) и металлическую (жестяную) упаковку из-под безалкогольных напитков, всех видов пива и других алкогольных напитков крепостью до 6 %. Продукт должен быть куплен после 1 февраля 2022 года и промаркирован латвийским знаком депозита. Упаковка принимается только в том случае, если она пустая и целая, а на этикетке легко разбираются знак депозита и штрихкод.

Как выглядят пункты приема и где их искать?



1 февраля в Латвии должны начать работу 1350 депозитных приемных пунктов. 736 из них — это автоматизированные пункты или "тароматы", остальные 614 — ручные пункты приема, в которых упаковку принимает продавец магазина.

Пригодную депозитную упаковку можно сдать в любом пункте приема тары, независимо от того, где вы купили продукт. Пункты расположены возле торговых центров или внутри, время работы пункта соответствует времени работы места торговли, в котором он находится. Адреса всех депозитных пунктов можно найти на сайте депозитной системы, в разделе "Где сдавать?".

Как правильно сдавать упаковку в таромат?



Упаковка должна быть пустой, не сплющенной и не битой, с этикеткой, на которой отчетливо виден знак депозита и штрих-код. Пустые депозитные упаковки нужно по одной поместить в таромат, нижней частью вперед. После того, как все принесенные депозитные упаковки помещены в таромат, нужно нажать на кнопку, изображенную на экране. После этого таромат выдаст купон за всю сданную упаковку.



В чем смысл купонов и как вернуть деньги?



На депозитном купоне указана сумма, полученная за упаковку и адрес магазина, в котором вы ее сдали.

Если вы сдали упаковку в автоматическом пункте приема — в таромате — полученный купон можно будет использовать в качестве платежного средства в этом же магазине.

В ручных пунктах приема руководство магазинов решит самостоятельно, как возвращать покупателям депозитную плату. Например, некоторые магазины могут разрешить использовать купоны во всей сети, а где-то сразу будут выдавать наличные деньги. О своем решении продавцы проинформируют покупателей отдельно.

Купон нужно использовать сразу?



Нет, купон не обязательно использовать в тот же день. Срока годности у него нет, но рекомендуется использовать купон в течение полугода — чтобы штрихкод хорошо сохранился и легко считался продавцом.



А что с мерами эпидемиологической безопасности?



Если депозитный пункт находится в помещениях места торговли и магазин работает в "зеленом" режиме, сдать пустую депозитную упаковку смогут только те покупатели, у который есть действительный сертификат Covid-19.

Все уличные киоски будут работать в "красном" режиме, в киоске сможет находиться только один человек.

Какой в этом смысл?

Система депозитной упаковки уже работает во многих странах Европы — в соседней Эстонии, например, с 2009 года. По некоторым данным, депозитная система позволит возвращать до 90% приобретенных в Латвии пластмассовых и стеклянных упаковок — почти все можно будет перерабатывать и повторно использовать.

Алюминиевые банки, например, в среднем на 70 % состоят из переработанного материала, стекло перерабатывается на 100 %, пластмассовые бутылки (PET) также полностью пригодны для вторичной переработки — их можно использовать не только для производства новых бутылок, но и, например, одежды, ковров и других товаров.

Переработка гораздо выгоднее, чем производство — например, как говорится на сайте Depozīta Punkts, на переработку использованных алюминиевых банок затрачивается на 92% меньше энергии, чем на изготовление новой банки из сырья, говорится на сайте депозитной системы.