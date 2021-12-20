В Латвии зарегистрирован 41 случай омикрон-штамма Covid-19, причем от шести до восьми случаев заражения никак не связаны с поездками, сообщил 20 декабря после заседания коалиции министр здравоохранения Дэниэль Павютс.

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Отвечая на вопрос о возможных решениях, которые могут повлиять на жизнь после чрезвычайной ситуации, которая действует в стране до 11 января следующего года, Павлютс подчеркнул, что ситуация очень непредсказуема, поэтому эти решения следует принимать в начале января. В то же время он выразил опасения, что из-за "омикрона" заболеваемость в Латвии вновь будет расти.

В настоящее время в Латвии зарегистрирован 41 случай заболевания омикрон-штаммом, причем от шести до восьми случаев заражения никак не связаны с путешествиями. По мнению Павлютса, эта цифра будет увеличиваться.

По прогнозам Павлютса, латвийцы, которые живут в Великобритании, Норвегии, Швеции, Германии и других странах, где присутствие "омикрона" ощущается лучше, чем в Латвии, на каникулы отправятся домой, и вирус будет распространяться. Министр напомнил, что так было в прошлом году с типом "дельты", поэтому Министерство здравоохранения уже две недели назад предлагало ввести требование о тестировании перед поездками.

При этом Павлютс напомнил, что нынешняя чрезвычайная ситуация закончится 11 января, и правительству предстоит решить, будет ли она продлена и на каких условиях. "До сих пор казалось, что чрезвычайную ситуацию нужно отменить и ввести ряд послаблений, например, на квадратные метры в магазинах, собрания и торговлю в крупных магазинах по выходным", — сказал Павлютс, отметив, что правительство готовилось принять решение по этим вопросам завтра, но пока этого не сделает.

Министр подчеркнул, что оснований для принятия более жестких ограничений также нет.