В Латвии зарегистрированы четыре случая гриппа

К среде в Риге зарегистрировано три клинически подтвержденных случая гриппа и один лабораторно подтвержденный. Об Детская клиническая университетская больница проинформировала Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Пациенту с гриппоподобными симптомами, у которого лабораторно подтвержден грипп A, диагноз был поставлен в Детской больнице. Ребенок продолжает лечение под наблюдением семейного врача.

Учитывая, что распространение гриппа обычно длится несколько месяцев доконца апреля, а иммунитет развивается в течение 10 дней после вакцинации, Центр профилактики и контроля заболеваний рекомендует не откладывать вакцинацию против гриппа. И напоминает: вакцину против гриппа можно вводить вместе с вакциной от Covid-19.

На прошлой неделе увеличилось число пациентов, обращающихся за амбулаторным лечением по поводу острых инфекций верхних дыхательных путей — зарегистрировано 1574,9 случая на 100 000 населения. Наибольшая интенсивность наблюдалась у детей до 14 лет. Самый высокий уровень респираторных инфекций отмечен в Лиепае, Риге и Юрмале.