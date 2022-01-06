В Латвии зарегистрированы первые случаи гриппа

В Латвии с начала мониторинга зарегистрировано 16 случаев гриппа, сообщила агентству ЛЕТА специалист по связям с общественностью Центра профилактики и контроля заболеваний Эдите Тетере.

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Девять клинических случаев зарегистрированы в Лиепае, Даугавпилсе и Риге, в семи случаях лабораторно подтвержден грипп типа А, в том числе среди заболевших было шесть детей, одному из которых потребовалась госпитализация.

Заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей на прошлой неделе составила 946,4 случая на 100 000 жителей, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 1112,7 случая. Самая высокая заболеваемость наблюдается среди детей до 14 лет. Выше всего заболеваемость респираторными инфекциями в Лиепае, Гулбене и Резекне.

Данные свидетельствуют, что активность гриппа продолжает расти во всем европейском регионе, особенно на севере и востоке Европы. О высокой и средней распространенности гриппа сообщают Албания, Казахстан, Косово, Норвегия, Россия и Швеция.