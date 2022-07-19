В Латвии зарегистрированы почти 35 000 украинских беженцев
Foto: LETA

С начала военного вторжения России в Украину в Латвии зарегистрированы 34 983 гражданских жителя Украины, а 29 586 беженцам выданы документы на пребывание в Латвии с правом работать, свидетельствует новая информация Министерства внутренних дел (МВД).

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При посредничестве муниципальных Комиссий по гражданской обороне размещены 11 738 человек. Это означает, что остальные беженцы нашли место проживания сами или же живут у друзей или родных, поясняло ранее МВД.

46% беженцев — женщины, 22% — мужчины. Детей — почти треть: 32%. Большинство детей в возрасте от 2 до 17 лет.

Жители Украины, у которых есть биометрические паспорта и которые не нуждаются в социальной помощи и помощи в размещении, могут находиться в Латвии до 90 дней в году, не информируя об этом госучреждения.

Ранее правительств одобрило план мероприятий по поддержке украинских беженцев на сумму в 116, 277 млн евро. Этот план был подготовлен, чтобы обеспечить помощь примерно 40 000 беженцам из Украины.

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