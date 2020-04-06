В Латвии "застряли" в карантине 18 граждан Болгарии: у одного Covid-19, в другие страны их не пускают

В Латвию из Эстонии въехали 18 граждан Болгарии, у одного из которых выявлено заболевание Covid-19, в результате установлен карантин в общежитии для иностранцев в бывшей Межотненской школе-интернате.

Литовские власти не впустили в Литву ехавших транзитом из Финляндии, Эстонии и Латвии граждан Болгарии, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Учитывая, что в Латвии у этих людей нет декларированного места жительства, увеличивается риск распространения инфекции в латвийском обществе. Поэтому Минздрав установил карантин в помещениях и на территории общежития в Баускском крае.

Иностранцам запрещено покидать это место, в случае нарушений будет привлечена Госполиция. Она также обеспечит ограждение, охрану карантина и поддержание общественного порядка.

В месте карантина могут находиться медики, если людям потребуется помощь, а также доставщики питания.