В Латвии завершен сезон охоты на волков
Foto: AFP/Scanpix

После того, как в Латвии в сезоне-2021/22 количество убитых волков достигло показателя в 280 особей, сезон охоты на этих хищников официально завершился.

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Количество в 280 застреленных волков было максимально допустимым, который на нынешний сезон ранее определила Государственная лесная служба (VMD).

Госслужба леса максимально допустистимое количество отстреленных волков устанавливает каждый год. В Латвии волк является особо защищаемым при разрешенном отстреле видом, на который можно охотиться в строго определенных объемах, чтобы сохранять положителную популяцию этого животного.

В сезоне-2021/22 наибольшее количество волков охотниками было застрелено в Восточно-латгальском лесничестве (53 штуки), далее следуют Северо-курземское лесничество (47 штук) и Земгальское лесничество (39 штук). Меньше всего волков было убито в Рижском региональном лесничестве - всего 5 особей.

Согласно положению Госслужбы леса, на волков в сезон охоты можно охотиться с 15 июля и до достижения определенного количества застреленных животных, но не дольше 31 марта. Если в прошлом году сезон охоты на волков завершился в Латвии 22 января, то в этом году - на неделю позже.

В сезоне-20/21 было убито 224 волка, в этом сезоне - на 56 особей больше.

Как показывает карта мониторинга охоты на волков Госслужбы леса, больше всего волков отстреливается на охоте в Курземе, Латгалии и у границы с Эстонией.

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