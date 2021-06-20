В Латвии женщины в среднем зарабатывают на 22,3% меньше мужчин

В Латвии средняя почасовая оплата труда брутто у женщин в прошлом году была на 22,3% ниже, чем у мужчин, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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ЦСУ отмечает, что за последние два года разрыв между средней почасовой заработной платой женщин и мужчин увеличился на 2,7 процентных пункта.

В 2019 году средняя почасовая оплата труда брутто у женщин была на 21,2% ниже, чем у мужчин, в 2018 году — на 19,6%, в 2017 году — на 19,8%, в 2016 году — на 19,7%, в 2015 году — на 18,4%, а в 2014 году году — на 17,3% ниже.

ЦСУ упоминает, что гендерный разрыв в оплате труда зависит от различных социальных и экономических факторов — количества мужчин и женщин в конкретном секторе, их профессии и должностных обязанностей, образования, возраста, стажа работы, количества отработанных часов и других причин. Показатель рассчитывается, не исключая влияния этих факторов, которые могли бы объяснить причины различий.

В 2020 году самый большой разрыв в оплате труда наблюдался в финансовом и страховом секторах, где мужчины зарабатывали в среднем на 35,1% в час больше, чем женщины.

В прошлом году заработная плата женщин, работающих полный рабочий день, была на 24,6% ниже, чем у мужчин, в то время как разница в оплате труда женщин и мужчин, работающих неполный рабочий день, была меньше — 17,3%.

В частном секторе средний разрыв в оплате труда женщин и мужчин был немного выше, чем в государственном, — 20,9% и 18,4% соответственно.

В прошлом году наименьшая разница между почасовой оплатой труда женщин и мужчин была в возрастной группе до 25 лет (11,8%) и среди пожилых людей в возрасте 65 лет и старше (13,1%), а наибольшая разница была в возрастной группе 35-44 года, где заработная плата женщин была на 23,8% ниже, чем у мужчин, а среди работников в возрасте от 25 до 34 лет — на 21,2% ниже.

В то же время ЦСУ отмечает, что в 2019 году разница в средней почасовой оплате труда женщин и мужчин в Европейском союзе составляла 14,1%. Наибольший разрыв между оплатой труда женщин и мужчин был в Эстонии, где женщины получали на 21,7% меньше мужчин, и в Латвии — 21,2%.