В Латвии значительно увеличилось число госпитализированных пациентов с Covid-19 в возрасте 30-39 лет

В стационарах с очень тяжелым течением "Covid-19" находится больше всего пациентов в возрасте 60-69 лет, однако за прошедшую неделю существенно увеличилось и число госпитализированных больных Covid-19 в возрасте 30-39 лет, у которых заболевание протекает в среднетяжелой форме, свидетельствуют обобщенные данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ) на 27 декабря.

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В воскресенье среди 56 больных Covid-19 с очень тяжелым течением болезни 19 человек принадлежали к возрастной группе 60-69 лет, 13 — к группе 50-59 лет, столько же — к группе 70-79 лет. Еще четверо находящихся в очень тяжелом состоянии пациентов принадлежали к возрастной группе 40-49 лет, двое — к группе 20-29 лет, также двое — к группе 80-89 лет, столько же — к группе 90-99 лет, а один — к группе 30-39 лет.

В свою очередь среднетяжелое течение заболевание в воскресенье отмечалось у 954 пациентов с Covid-19, 217 из которых принадлежали к возрастной группе 70-79 лет, 208 — к группе 60-69 лет, 175 — к группе 80-89 лет, 133 — к группе 50-59 лет, 86 — к группе 40-49 лет, 57 — к группе 30-39 лет, 45 — к группе 90-99 лет, а 22 — к группе 20-29 лет.

Кроме того, в стационарах со среднетяжелым течением заболевания находятся шесть детей в возрасте до 9 лет и пять человек в возрасте от 10 до 19 лет.

НСЗ подчеркивает, что за последнюю неделю в стационарах с 42 до 57 человек выросло число пациентов со среднетяжелым течением Covid-19 в возрасте 30-39 лет.