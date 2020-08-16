В Латвии значительно выросло количество новых случаев сахарного диабета

В 2019 году сахарный диабет в Латвии был обнаружен у 6882 жителей, что значительно больше, чем в 2018 году, когда этот диагноз был поставлен 4 тыс. человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Большая часть - 1883 случая - выявлена в Рижском регионе. На втором месте Латгале - 1549 новых случаев.

Самая высокая заболеваемость сахарным диабетом в прошлом году была в Латгале - 600,2 случая на 100 000 жителей. В 2018 году в этом регионе заболеваемость составила 379,4 случая.

На втором месте по заболеваемости сахарным диабетом Курземе - 427,6 случая на 100 000 жителей, тогда как в позапрошлом году в этом регионе было 194,1 случая сахарного диабета на 100 000 жителей.

В Земгале уровень заболеваемости составил 362,7 случая на 100 000 жителей, в 2018 году - 208,6 случая на 100 000 жителей.

Общая заболеваемость сахарным диабетом в стране в прошлом году выросла с 207,6 до 359,6 случая на 100 000 жителей.