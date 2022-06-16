В Latvijas pasts предупредили о росте тарифов на почтовые услуги

Тарифы Latvijas pasts в связи с увеличением затрат и уменьшением объема посылок однозначно вырастут, сообщил в передаче "В точке пересечения" на Латвийском радио председатель правления Latvijas pasts Марцис Вилцанс.

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На вопрос о том, скажется ли удорожание жизни на тарифах компании, Вилцанс ответил: "Определенно, поскольку они не разделены и формируются на основе затрат".

Вилцанс также указал, что Latvijas pasts ищет возможности эффективизации деятельности. "Мы не хотим идти по спирали, когда мы продолжаем повышать тариф, объемы сокращаются и мы еще раз поднимаем тариф. Это вызов на ближайшие два года",— пояснил глава Latvijas pasts.

Он отметил, что предприятие ежегодно проверяет соответствие тарифов затратам и следующий перерасчет может появиться в августе или сентябре.

Вилцанс не стал говорить о конкретной сумме роста, указав, что это будет спекуляцией, так как есть разные факторы, которые могут относиться к ценам, но Latvijas pasts ищет пути снижения расходов, поскольку повышение тарифов не в интересах компании.