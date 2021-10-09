В Latvijas Vēstnesis срочно опубликовали распоряжение о ЧС и правила о новых ограничениях

В субботу, 9 октября, в официальном издании Latvijas Vēstnesis (vestnesis.lv) опубликовано распоряжение Кабинета министров №720 "Об объявлении чрезвычайной ситуации", утвержденное правительством в пятницу на внеочередном заседании.

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Всего в дополнительном выпуске Latvijas Vēstnesis (номер 195A) официально опубликованы три документа, которые в пятницу утвердило правительство:

1. Распоряжение Кабинета министров №720 "Об объявлении чрезвычайной ситуации" - ссылка; вступило в силу в момент подписания - 9 октября

2. Поправки к правилам Кабинета министров №662 "Мероприятия эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19" - ссылка; вступают в силу 11 октября

3. Поправки к правилам Кабинета министров №555 "Порядок организации и оплаты услуг здравоохранения" - ссылка; вступают в силу 10 октября.

Обычно Latvijas Vēstnesis выходит по рабочим дням, но при необходимости - и в выходные. Официальную публикацию срочных документов издание осуществляет сразу после получения от органов, принимающих решение.

Более подробно о готовящихся ограничениях - в публикации Delfi "Кабинет министров объявил ЧС 11 октября. Какие ограничения придется соблюдать привитым и непривитым".